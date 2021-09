„Ausprobieren, mitmachen, aktiv werden“ – unter diesem Motto präsentieren sich am Sonntag, 19. September, zehn lokale Vereine am Ohmbachsee. Initiiert wurde der „Tag der Vereine“ vom Kultur- und Heimatverein Sand. „Kinder brauchen Bewegung und das spielerische Miteinander“, sagt Vorsitzender Thorsten Bischoff. Mit der Aktion wollten die Vereine die Kinder wieder auf die Sportplätze bringen. Groß und Klein erwartet von 11 bis 18 Uhr ein umfangreiches Angebot: Aktionsstände, Vorführungen und ein Fitness-Check der AOK gehören genauso zum Programm wie eine Kinder-Rallye, das Spielmobil des Sportbundes und eine Hüpfburg. Für Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt.

Jeder Vereine besitzt ein eigenes Mitmach-Zelt an der Festwiese auf der Sander Seeseite. Die Kinder können an den verschiedenen Stationen Mitmach-Stempel sammeln und so bei der Kinder-Rallye Preise gewinnen. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, der Aktion Freischwimmen 21 und mehreren regionalen Unternehmen. Der „Tag der Vereine“ kooperiert örtlich und logistisch mit dem Kinderzirkus des Trafo-Projektes.

