Führungen, Ausstellungen, Experimente und weitere interessante Einblicke in das Schulleben erwarten die Besucher beim Tag der offenen Tür am Lauterecker Veldenz Gymnasium am Samstag, 20. November. Von 9 bis 13 Uhr wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten, die Schule näher kennenzulernen.

Info



Es gilt die 3G-Regel. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Die genaueren Anmeldemodalitäten sowie das dazu notwendige Kontaktformular sind auf der Homepage der Schule zu finden.