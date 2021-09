Die Ausstellung „Schalom – Die ehemalige Synagoge Odenbach“ befasst sich mit der Geschichte des im Jahre 1752 errichteten Gebäudes und dem jüdischen Leben in Odenbach und Lauterecken. Der Förderverein hat eine Begleitbroschüre herausgebracht, in der alle Informationen der Ausstellung nachgelesen werden können. Ausstellung und 32-seitiges Heft sind ein Gemeinschaftsprojekt von Joachim Bäcker (Evangelische Erwachsenenbildung Dekanat an Alsenz und Lauter, im Bild links), Jan Fickert (Stadtarchivar Lauterecken) sowie Eva (im Bild rechts) und Friederike Kappesser. Die Ausstellung kann noch bis zum 26. September, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, betrachtet werden. Die Ausstellung soll auf Wanderschaft gehen, jedoch gibt es laut Fördervereinsvorsitzender Ursula Wöhl (Bild Mitte) noch keine Vereinbarungen mit anderen Einrichtungen oder Orten.