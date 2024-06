Der Bezirksligist musste nachsitzen, am Ende stand aber der Landesliga-Aufstieg. Ein Spieler war sogar schon beim Aufstieg im Jahr 2008 dabei.

Mit der Amtsübernahme von Spielertrainer Fabian Lauder ging es bergauf beim SV Nanz-Dietschweiler. In der Vorsaison in der Bezirksliga rutschte der SVN noch in die Abstiegsrunde hinein. Lauder führte sie