Die Interessengemeinschaft Kusel plant wieder einen Streetfood-Markt – stattfinden wird er mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 3. November. Worauf sich die Menschen aus Kusel und Umgebung in diesem Jahr freuen können.

Die Interessengemeinschaft (IG) Kusel will den Menschen das Potenzial der Stadt vor Augen führen. Dazu beitragen soll am 3. November der verkaufsoffene Sonntag, der durch das Streetfood-Festival kulinarisch begleitet wird. Für die Koordination der Veranstaltung wurde eigens ein externer Eventmanager beauftragt. Den Besuchern soll ein breites Spektrum geboten werden: Geplant sind sieben Süßwarenstände, neun Getränkeanbieter, zwölf Stände, an denen herzhafte Gerichte verkauft werden, elf Händler und mehrere Infostände.

Burger, Pizza, Fisch, asiatische Gerichte, Trüffelpasta, Churros und anderes mehr stehen auf der Speisekarte. Einen weiteren Punkt haben die Anbieter im Blick: „Dieses Jahr haben wir darauf geachtet, kleinere Portionen zu entsprechend kleineren Preisen anzubieten, sodass man sich wirklich durchprobieren kann“, betont Daniel Bößhar vom Restaurant Daniels am Markt, der sich der Akquise der Foodbetreiber verschrieben hat.

Leerstände werden belebt

Doch es soll nicht nur gegessen und getrunken werden. 17 Läden wollen am 3. November ihre Türen öffnen und laden zum Shoppen ein. Dieser Anlass sei zugleich ein Anstoß gewesen, über die Leerstände in der Stadt nachzudenken, wie Heiko Emser von der Kaffeerösterei Kusel erklärt. Man wolle nicht nur auf das Thema aufmerksam machen, sondern zeigen, dass es auch anders geht. Einige verlassene Gebäude sollen am verkaufsoffenen Sonntag zu neuem Leben erwachen. So werden unter anderem im ehemaligen Café Schwinn mit Hilfe des Siebenpfeiffer-Gymnasiums Kusel erstmals seit Langem wieder Kuchenstücke über die Ladentheke gehen. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten – so manches eigentlich geschlossene Lokal könnte an diesem Tag für eine Überraschung gut sein.

Auch ein musikalisches Programm ist geplant. So wird die Musikschule Plus um 13 Uhr am Blauen Pavillon die Gäste begrüßen, wie Sarah Bößhar verrät. Neben Bühnenprogramm bis in den späten Nachmittag wird es auch Walking Acts geben. Diese sollen durch die Straßen ziehen und die Fußgängerzone sowie die umliegenden Straßen mit Musik füllen.