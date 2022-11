Immer wieder ist es für Nicht-Lauterecker eine Herausforderung, die Pfälzerwald-Hütte oder auch die dort gelegenen Vereine zu finden. Die Straße, die dorthin führt, trug bisher nämlich keinen richtigen Namen. Das soll sich nun ändern.

Bei der Suche nach der Pfälzerwald-Hütte schlägt eine Eingabe in Navigationsgeräte bislang entweder fehl oder die Navigation führt in den Stadtteil „Auf Röth“, also ziemlich genau in die entgegengesetzte Richtung. In Google Maps wird der Weg direkt vor der PWV-Hütte aktuell sogar noch als „Röther Ring“ ausgewiesen. Was für Touristen nur ungünstig sein mag, kann in einem Notfall jedoch verheerend sein, falls beispielsweise die Besatzung eines Rettungswagens nicht ortskundig ist.

Um diese Probleme zu beheben, erhält die Straße nun einen Namen. Stadtratsmitglied und zweiter Vorsitzender des Lauterecker Pfälzerwald-Vereines, Dirk Reidenbach, schlug „Talblick“ vor – da passend zur Topografie und prägnant. Der Stadtrat zeigte sich direkt angetan. Kurzfristige Überlegungen, die Präpositionen „zum“ oder „am“ voranzustellen, waren schnell im Sinne der Einfachheit geklärt. Die Straße wird nicht gewidmet, erklärte Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, da damit auch Arbeiten verbunden wären, wie das Herrichten der Bankette. Ausstehend ist noch die Frage der Nummerierung der anliegenden Örtlichkeiten.