Lauterecken. „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. So lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen Anfang 2022. Pandemiebedingt hat das Bistum Speyer die Sternsingeraktion allerdings abgesagt. In der katholischen Pfarrei Heiliger Franz Xaver im Nordkreis findet sie dennoch statt, nur eben anders.

Es werde keinen Kontakt an den Haustüren geben, kein Singen und keine Heiligen Drei Könige in bunten Gewändern, kündigt die Vorsitzende des Pfarreirates, Inge Lütz, an. „Wir werden kreativ und kontaktlos unterwegs sein“, betont sie. Denn es solle niemand wegen des Coronavirus’ gefährdet werden. Deshalb werde in der Pfarrei diesmal ein Segensbrief verteilt. Darin finden sich Segenstütchen, Segensaufkleber sowie ein Infozettel und ein Gebet.

Komplettpaket für fünf Euro

Spender haben mehrere Möglichkeiten, die Aktion zu unterstützen. Entweder mit Spenden direkt auf das Konto oder der Abgabe der Spendentütchen in der Pfarrei oder bei einer Kontaktperson der Pfarrei. Gepackt werden die Tüten von Helfern und Sternsingern, berichtet Lütz. Die Briefe sind kostenlos. Für fünf Euro könne bei der Pfarrei auch ein „Komplettpaket“ mit Kreide und Weihrauch bestellt werden. Auch 2020 waren die Kinder wegen Corona nicht mehr von Haus zu Haus gegangen. Dafür zog Pfarrer Christof Anselmann mit seinen Anhängern durch Orte der Pfarrei, wo er Aufkleber verteilte und den Segen an die Türen schrieb.