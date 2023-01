Der Polizei in Lauterecken wurde am Mittwochmorgen der Diebstahl von Steinen einer Stützmauer gemeldet, die sich entlang eines Feldweges in Verlängerung der Straße „In Stahlhausen“ befindet. Die Polizei geht davon aus, dass die Steine mit einem Anhänger abtransportiert wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 06382 9110.