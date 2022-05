Der Stadtrat Lauterecken hat in einem Umlaufverfahren bei der Stadtsanierung weitere Weichen gestellt. Ein wichtiges Projekt wird die Aufwertung der Roseninsel darstellen, die „viel Potenzial“ habe, wie Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis erklärte.

Zentral in der Stadt und dennoch ruhig gelegen, soll das gesamte Areal zwischen den beiden Flüssen in neuem Glanz erstrahlen. Zudem sollen in der Verlängerung städtische Gärten angelegt werden. Daneben sind beispielsweise auch Förderungen privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet möglich. Die Summe der Städtebaufördermittel soll sich auf rund 4,85 Millionen Euro belaufen, wobei der Eigenanteil der Stadt bei rund 970.000 Euro liege. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Tier muss noch zustimmen.