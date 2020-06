Ab sofort bietet die Stadt Lauterecken wieder Führungen durch das Veldenzschloss und durch die Stadt an. Teilnehmer müssen sich dabei an die aktuellen Corona-Sicherheitsregeln halten. Anmeldungen nehmen Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis unter Telefon 0151 61529597 und der Beigeordnete Heinrich Schreck unter 0160 7417723 entgegen. Möglich sind auch Anmeldungen per E-Mail an die Stadtverwaltung unter der Adresse stadthaus@lauterecken.de. Wer besondere Wünsche hat, kann diese bei der Anmeldung mitteilen.