Das Kuseler Stadt- und Heimatmuseum zeigt in den kommenden zwei Monaten Werke des 2014 in München verstorbenen Bildhauers Erich Koch. Koch wurde 1924 in Wolfstein geboren und gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des vergangenen Jahrhunderts. Durch seine Tätigkeit als Professor für Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie, hier insbesondere auch als Leiter der „Erzgießerei“, war er Lehrer vieler später bekannt gewordener Künstler, heißt es in der Ankündigung. Zu seinen Schülern aus der Pfalz gehörten beispielsweise Gernot Rumpf und Martin Schöneich. Als Mitglied der Ausstellungsleitung im Haus der Kunst nahm er zum Ende der 1950er und 1960er Jahre eine bedeutende Rolle im Münchener Kulturleben ein. Viele seiner Plastiken sind im öffentlichen Raum zu sehen oder befinden sich in bedeutenden Sammlungen – etwa in der bayerischen Staatsgemäldesammlung, im Lehmbruck-Museum Duisburg, dem Von-der-Heydt-Museum Wuppertal, der Sammlung Burda Offenburg und in der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr. Die Ausstellung im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum – diese wird am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr eröffnet – ist mit Beständen aus dem Nachlass Kochs sowie mit privaten Leihgaben bestückt und zeigt einen Querschnitt seines Schaffens. Während der Ausstellung werden Vorträge zu seiner Arbeit gehalten, und es wird Rundgänge durch die Stadt zu verschiedenen Werken Kochs geben – unter anderem zu einer Büste von Fritz Wunderlich, die in einer weiteren Variante im Pfalztheater Kaiserslautern zu sehen ist.