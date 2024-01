Anlässlich des 100. Geburtstages des im Wolfsteiner Stadtteil Roßbach geborenen Bildhauers Erich Koch hat Stadtbürgermeister Jochen Hartloff am Sonntag eine Ausstellung mit 60 Werken des Künstlers im Stadt- und Heimatmuseum eröffnet. Hartloff und Herwig Buntz (Wofstein) gingen auf die Lebensstationen und die Kunstwerke Kochs ein. Der am 1. Januar 2014 in München verstorbene Koch sei einer der bedeutendsten aus der Pfalz stammenden Bildhauer des vergangenen Jahrhunderts gewesen. Durch seine Tätigkeit als Professor für Bildhauerei an der Münchner Kunstakademie sei er Lehrer vieler später bekannt gewordener Künstler gewesen. Darüber hinaus habe er als Mitglied der Ausstellungsleitung der Ausstellungen im Haus der Kunst in München lange Zeit eine bedeutende Rolle im Kulturleben der bayerischen Landeshauptstadt eingenommen. Viele seiner Plastiken befinden sich in bedeutenden Sammlungen. Aber auch in Kusel erinnerten mehrere Skulpturen an Koch – etwa die Büste Fritz-Wunderlichs oder das Werk „Der Schrei“. Die Ausstellung im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum zeigt einen Querschnitt durch sein Schaffen und kann zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung) des Museums besucht werden. Die Vernissage umrahmte Saxophonist Helmut Engelhardt.