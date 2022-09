Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken klagt den mutmaßlichen Polizistenmörder von Kusel, Andreas S., an, im Jahr 2017 bei Spiesen im Saarland gewildert zu haben. Damit bestätigen die saarländischen Ermittler eine Recherche der RHEINPFALZ vom Februar dieses Jahres und nehmen zudem einen Fall wieder auf, den sie damals zu den Akten gelegt hatten.

In Jägerkreisen im Saarland, in der Westpfalz und in Lothringen war seit Jahren gemunkelt worden, dass Andreas S. wilderte. Er prahlte schon damals mit seiner Treffsicherheit, der Menge erlegten Wildes und seinen Kopfschüssen. Viele sahen weg oder hatten Angst. Mindestens vier Jäger aber erstatteten im Jahr 2017 Anzeige gegen Andreas S. und sagten auch gegen ihn aus. Dabei ging es um drei Vorfälle von Wilderei, alle im Saarland: einmal bei Spiesen, einmal bei Peppenkum und einmal bei Altheim.

Bei Spiesen hatte ein Jäger beobachtet, wie Andreas S. in der Abenddämmerung ein Reh auf einer Wiese schoss, die zum Revier des Spieser Jagdpächters gehörte. Der Jäger sah, dass Andreas S. das getötete Tier vergeblich suchte und sich dann in sein Auto setzte und davonfuhr. Der Jäger rannte auf den Feldweg, winkte mit beiden Armen und wollte den Wagen so stoppen. Doch Andreas S. raste auf ihn zu. Im letzten Moment sprang der Jäger in den Graben, um nicht überfahren zu werden. Am nächsten Morgen wurde Andreas S. dabei beobachtet, wie er zusammen mit einem befreundeten Polizisten und Jäger in der Wiese nach dem erschossenen Reh suchte.

Der Jagdpächter von Spiesen erstattete Anzeige, der Jäger, der den Schuss beobachtet hatte, sagte gegen Andreas S. aus. Doch S. brachte dann damals zwei Zeugen bei, die ihm für den fraglichen Abend ein Alibi gaben. Andreas S. zeigte zudem den Jäger, der ihn gesehen hatte, wegen Verleumdung an. Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin alle Verfahren ein.

Im Februar dieses Jahres, nach den Polizistenmorden von Kusel, recherchierte die RHEINPFALZ den Fall von Spiesen. Der Jagdpächter bestätigte seine damalige Aussage. Die Veröffentlichung der RHEINPFALZ brachten dann wohl die Ermittlungen wieder in Gang. Als im Monat einer der beiden Alibi-Geber beim Mordporozess in Kaiserslautern aussagte und sein Alibi von 2017 widerrief, waren die Würfel gegen Andreas S. gefallen: Die Staatsanwaltschaft führte die Ermittlungen bis zur Anklage.

