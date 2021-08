Der Förderverein Partnerschaft Lauterecken-Sombernon nähert sich mit großen Schritten dem 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der Stadt im französischen Burgund. 2024 soll in beiden Städten gefeiert werden, doch zuerst steht ein Besuch in Frankreich im kommenden Mai an.

In seiner jüngsten Mitgliederversammlung im Lauterecker Schloss hat der Förderverein die Vorsitzende Brigitte Kölsch in ihrem Amt bestätigt. Zum Schriftführer wurde Hans-Joachim Müller und zur Kassiererin Gertrud Jennewein gewählt. Der Vorstand wird von den Beisitzern Dietmar Warkus, Anne Brüse und Michaela Steitz unterstützt.

Anstehende Termine: der Beaujolais-Abend am Donnerstag, 18. November, die Beteiligung am Lauterecker Weihnachtsmarkt und die auf kommendes Jahr verschobene Besucherfahrt nach Sombernon. Der Ausflug soll von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Mai, über Christi Himmelfahrt, stattfinden. Interessenten können sich schon jetzt bei Brigitte Kölsch unter der Telefonnummer 0171 3872263 oder bei Isabel Steinhauer-Theis unter der Nummer 0151 61529597 melden.