Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in ein Wohnhaus in der Lauterecker Amselstraße einzusteigen. Wie die Polizei berichtet, wurden an der Balkontür dementsprechende Spuren gefunden. Außerdem sei ein Rollladen beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.