Der Sportverein will eine neue Spiel- und Trainingsgruppe einrichten. Mitmachen können Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die sich noch nicht entschieden haben, welcher Sport am besten zu ihnen passt. Wie der Verein mitteilte, gehe es im Training um Sport und Bewegung auf spielerischer Ebene, ganz ohne Wettkampfdruck. Bei genügend Interessenten werden zwei Betreuerinnen die Gruppe dienstags von 17 bis 18 Uhr betreuen; zudem finde mittwochs das Training der Kinder-Karate-Gruppe statt. Anmeldungen bei Werner Lang unter der Telefonnummer 06304 7036. Das erste von drei unverbindlichen Schnuppertrainings soll am Dienstag, 13. Juli, sein.