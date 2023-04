Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In mancherlei Belang sind die Jettenbacher einzigartig. Den Ortsnamen jedoch, den trägt die Gemeinde im Kreis Kusel nicht alleine. Deutschlandweit gibt es zwei Dörfer dieses Namens. Das hat die Westpfälzer dereinst motiviert, mit den Namensvettern aus Oberbayern anzubandeln. Entstanden ist eine Freundschaft – die sich auf einem frechen Antrag gründet.

Gestern Abend sollten sie anrollen, die Sportfreunde vom Inn: Eine Delegation aus Jettenbach in Oberbayern ist übers Wochenende zu Gast in Jettenbach in der Westpfalz. Es ist nun beileibe