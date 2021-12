Am Sonntag, 19. Dezember, findet im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg um 11 Uhr letztmalig dieses Jahr die öffentliche Fütterung der Lebendtiere der aktuellen Spinnen-Sonderausstellung statt. Wer Spinnen, Skorpione und Geißelspinnen in Aktion sehen und Informationen aus erster Hand erhalten möchte und auch Fragen an die Fachleute vor Ort hat, ist eingeladen. Die Sonderausstellung präsentiert bis zum 13. Januar lebende Spinnen und deren Verwandte. Neben Terrarien mit 25 Lebendtieren wird Wissenswertes rund um die Achtbeiner und ihre fossile Geschichte geboten. Im Museum gilt die 2G-Regel für Personen über 18 Jahren.