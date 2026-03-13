Der Überblick über alle Partien vom Wochenende mit Beteiligung von Teams aus dem Raum Kusel.

Bezirksliga Westpfalz

VfR Kaiserslautern – TSG Wolfstein-Roßbach (Freitag, 19.30), FV Kindsbach – VfB Waldmohr (Sonntag, 15.15), SV Nanz-Dietschweiler – FV Ramstein (So, 16).

A-Klasse KUS-KL

TuS Hohenecken II – SG Queidersbach/Harsberg (Sa, 12.15), SV Nanz-Dietschweiler II – SV Kohlbachtal (So, 14), SV Miesau – SG Bechhofen/ Lambsborn, TSG Burglichtenberg – SG Oberarnbach/ Bann, FV Weilerbach – FV Kusel, SV Kottweiler-Schwanden – SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg, SSC Landstuhl – SG Spesbach/Elschbach (alle So, 15), TuS Schönenberg – SV Rodenbach II (So, 15.30).

A-Klasse Birkenfeld

Bollenbacher SV – ASV Langweiler/ Merzweiler (So, 15)

A-Klasse Bad Kreuznach

SG Hüffelsheim II – SV Medard (So, 12.45).

B-Klasse KUS-KL Nord

SG Jettenbach/Eßweiler/ Rothselberg – SpVgg Welchweiler, TSG Wolfstein-Roßbach II – TuS Glan-Münchweiler, SV Einöllen – VfB Reichenbach II, SG US Youth Soccer/ESP/Steinwenden – TuS Bedesbach-Patersbach II, SG Föckelberg/Bosenbach – SG Mühlbach/Neunkirchen, SV Herschweiler-Pettersheim – SG Hirsau, SG Pfeffelbach/ Konken/EDO – SV Ulmet, SG Hüffler/Wahnwegen – FV Kusel (alle So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd

SV Mackenbach II – FV Ramstein II (Sa, 15), SV Miesau II – SG Krottelbach/Ohmbach, FV Weilerbach II – SG Breitenbach/Dunzweiler, FV Kindsbach II – VfB Waldmohr II (alle So, 13), TuS Schönenberg II – SV Kübelberg (So, 13.30), TuS Gries – SC Vogelbach (So, 14.30), FSV Krickenbach – TuS Landstuhl, SV Brücken – SV Schopp (beide So, 15), SV Schopp – FV Kindsbach II (Do, 19).

B-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach – SG Veitsrodt/Tiefenstein, SG Perlbachtal – SG Bergen/Berschweiler (beide Sonntag, 15).

C-Klasse KUS-KL Nord

SG US Soccer/ESP II – FV Ramstein III (Sonntag, 13), SV Herschweiler-Pettersheim II – SG Hirsau II, SG Pfeffelbach/Konken/EDO II – SV Hefersweiler (beide So, 13.15), SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen – SpVgg Welchweiler II (So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd

SV Nanz-Dietschweiler II – TuS Landstuhl II (So, 12), SSC Landstuhl II – SC Vogelbach II (So, 13), SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II – SV Rodenbach III, TSG Burglichtenberg II – SG Oberarnbach/Bann II, SV Kottweiler-Schwanden II – SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II (alle So, 13.15), SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II – SG Oberarnbach/Bann II (Do, 19).

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach II – SG Veitsrodt/Tiefenstein II, SG Perlbachtal II – SG Bergen/Berschweiler II (beide So, 13).

C-Klasse Bad Kreuznach 2

SG Weinsheim III – SV Medard II (Sa, 16), SG Alsenztal II – SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (So, 12.30).