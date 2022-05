Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in Lauterecken einen Schaden an einem fremden Wagen verursacht. Sie hatte, wie die Polizei mitteilt, im Vorbeifahren den Außenspiegel erwischt und so das fremde Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Weil sie sich um den Schaden aber nicht weiter gekümmert hat, erwartet die 19-Jährige nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Die Polizei war ihr nach eigenen Angaben auf die Spur gekommen, weil ein Augenzeuge dem Auto der Frau gefolgt war und das Kennzeichen hatte ablesen können. So war es der Polizei ein Leichtes, die Verursacherin ausfindig zu machen.