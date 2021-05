Der SPD-Bundestagskandidat Matthias Mieves ist auf seiner Mutmacher-Tour in folgenden Gemeinden unterwegs: in Altenglan am Dienstag, 18. Mai, am Vormittag und frühen Mittag mit Mareike Zimmer; in Wolfstein am Freitag, 21. Mai, am Vormittag und frühen Mittag mit Harald Weber sowie in Lauterecken am Dienstag, 25. Mai, am Vormittag und frühen Mittag mit Walter Weichel.

Zudem bietet Mieves am 27. Mai von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine telefonische Sprechstunde für alle Bürger im Landkreis Kusel an. Alle Interessierten können sich per E-Mail unter info@matthiasmieves.de oder per WhatsApp, SMS oder iMessage an 0151 10377531 anmelden und werden dann in der Sprechstunde angerufen. Während der Sprechstunde kann Mieves auch direkt unter 0151 10377531 angerufen werden.