Der Landkreis bietet in Kooperation mit dem Land in den Sommerferien eine Sommerschule an. Teilnehmen können Schüler der Klassenstufen eins bis neun. Anmeldeschluss ist der 23. Juli.

In zwei Wochen der Sommerferien sollen Schüler die Möglichkeit erhalten, in der Corona-Pandemie entstandene Wissenslücken zu füllen. Für die Klassenstufen eins bis neun werden von 16. und 20. August sowie von 23. bis 27- August Sommerkurse angeboten. In Lerngruppen von bis zu zehn Teilnehmern werden die Schüler in Deutsch, Mathematik und Englisch gefördert. Der Unterricht am Schulzentrum Kusel, der Realschule plus in Lauterecken oder an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg findet von 9 bis 12 Uhr statt. Die Kurse finden laut Mitteilung der Kreisverwaltung „grundsätzlich eine Woche lang“ statt, „bei ausreichenden Kapazitäten kann auch eine Anmeldung für beide Wochen erfolgen“. Bei der Anmeldung sind Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, die zuletzt besuchte Klassenstufe, die gewünschte Sommerschulwoche und der Schulstandort, wo der Kurs besucht werden möchte. Anmeldungen sind bis 23. Juli per E-Mail an sommerschule@kv-kus.de, Betreff Sommerschule, oder schriftlich an die Kreisverwaltung, Trierer Straße 49-51, 66869 Kusel, möglich.

Info

Weitere Infos zur Sommerschule im Internet auf der Seite https://ferien.bildung-rp.de/