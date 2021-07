Von Juli bis Oktober geht es in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sportlich zu. Die Tourismusabteilung hat ein Programm zusammengestellt. Bis zum 10. Oktober kann man an verschiedenen Aktivitäten rund um die Themen Natur, Sport und Gesundheit teilnehmen.

Wer Lust hat, mit dem Segway durch das Pfälzer Bergland zu fahren, hat gleich dreimal dazu die Gelegenheit: Jeweils donnerstags am 15. Juli sowie am 19. und 26. August finden ab 14 Uhr Segway-Touren statt. Die Tour kostet 41 Euro. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Imbiss. Treffpunkt ist die Feuerwehr Lohnweiler. Anmeldungen unter 06382 8974 oder per Mail an info@segpark.de

Am Mittwoch, 4. August, findet um 14 Uhr am Parkplatz unterhalb der Selberghütte eine Downhill-Roller-Tour statt. Die Kosten betragen 25 Euro, unter 06382 791116 kann man sich anmelden. Wer Flora und Fauna rund um die Pfälzerwald-Hütte in Lauterecken erkunden will, hat am Sonntag, 19. September, um 16 Uhr die Möglichkeit, an einer Wildkräuterwanderung mit Vanessa Zürrlein teilzunehmen. Anmeldung: 06382 791116.

Am Sonntag, 10. Oktober, findet eine Single-Wanderung mit Petra Rübel statt. Anmelden kann man sich unter 06382 791116. rhp