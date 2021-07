Kurzfristig aufgestellt, kommt das Sommerferienprogramm der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein dennoch umfassend daher: Von Montag, 19. Juli, bis Donnerstag, 26. August, gibt es fast täglich ein Angebot für Kinder und Jugendliche.

Einige Angebote sind bereits ausgebucht, die Nachfrage sei groß, sagt Daniel Hübner vom Jugendzentrum Wolfstein. Es sei definitiv die richtige Entscheidung gewesen, trotz Corona nun ein Angebot zusammenstricken. Viel Sport, Fußball, ganz klassisch das Sportabzeichen, für Naturfreunde und Kreative – ein vielfältiges Programm ist zusammengekommen. Überwiegend draußen und in kleinen Gruppen, auch Wanderungen und Radtouren würden gut angenommen. Vereine, Forstamt und andere bewährte Partner seien mit Angeboten dabei.

Den Auftakt macht eine Fahrradtour nach Meisenheim mit den Jugendzentren Lauterecken und Wolfstein, die auch einen Krimi-Schreibworkshop (Dienstag, 27. Juli) und Kräuterwanderungen (Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Juli) anbieten. Schwierig wird die Wahl für Samstag, 31. Juli: Erlebnistag auf dem Flugplatz Eßweiler (35 Euro) oder Erlebniswanderung im Breitenbachtal mit Planwagenfahrt (fünf Euro).

Schnell anmelden

Mit dem Forstamt geht es auf den Königsberg (Montag, 2. August) und zehn Kilometer über Stock und Stein (Dienstag, 3. August). Lisa Zäh aus Adenbach bietet jede Woche an unterschiedlichen Tagen auf dem Langwieserhof Tierische Abenteuer, jeweils 15 bis 18 Uhr zu 15 Euro – einige Termine sind schon ausgebucht. Das CJD lädt nach Homburg ein ins eigene Schwimmbad und den Frisbeegolf-Parcour am Montag, 16. August (zwölf Euro).

In Jettenbach gibt es mehrere Angebote: Beim Mädchenfußball reinschnuppern ist angesagt für Samstag, 7. August, beim TuS. Dort kann am Samstag, 21. August, auch das DFB-Fußballabzeichen gemacht werden. Startpunkt für die Nachtwanderung mit den Wanderfreunden ist die Dorfmitte – am Mittwoch, 18. August, 21.30 bis 23.30 Uhr. Das Kirchenkino mit dem TuS findet am Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, in der Protestantischen Kirchen statt.

Das vollständige Programm gibt es auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter Aktuelles. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen mit der Anmeldung.