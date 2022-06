Thorsten Hupprich vom Schachklub Lauterecken gewann beim Pfälzer Schachkongresses in Frankenthal die Schnellschach-Meisterschaft im B-Turnier. Der Verein bietet für interessierte Schachspieler auch wieder seine Klubabende an.

Hupprich siegte in seiner Gruppe B drei Mal und remisierte vier Mal. Mit fünf Punkten aus sieben Spielen reichte das aufgrund der besseren Feinwertung für den Gruppensieg. Ein Pokal, eine Urkunde und ein Geldpräsent waren der Lohn für sechs Stunden konzentrierte Denkarbeit. Mit dabei beim Schnellschach-Turnier waren auch Martin Köhler und Thomas Seibel, die in der C- beziehungsweise B-Gruppe Mittelfeldplätze belegten.

Der Schachklub Lauterecken bietet jeden Freitag ab 19 Uhr im Klublokal an der Schulstraße 10 (Ärztehaus, Obergeschoss) gemeinsames Spiel an. Los geht’s mit Jugendtraining. Ab 20 Uhr kommen die Erwachsenen zum Training. Am Samstag, 10. September, ist zudem der Familientag geplant. Für die kommende Schach-Runde will der Verein nur noch zwei, statt der bisher drei, Mannschaften melden. „Wir sind noch ganz stabil aus zwei Pandemiejahren rausgekommen. Andere Schachvereine im Lautertal haben da wesentlich härter zu kämpfen“, blickte Vorsitzender Wolfgang Meyer zurück.