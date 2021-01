Zahlreiche Glasschäden aus Lauterecken meldet die Polizei. Bei einem in der Hauptstraße geparkten Auto wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag, 6.30 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen. Im Laufe des Freitagmorgens wurden weitere beschädigte Fahrzeuge gefunden: Auf dem Parkplatz nahe der Ampel-Kreuzung waren an fünf Fahrzeugen Scheiben beschädigt. Über die B270 hinweg in der Bahnhofstraße stand 100 Meter weiter ein ebenso beschädigter Pkw. Bei diesem war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Fahrzeuge wurden zwar durchsucht, jedoch ist nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf eine Stabtaschenlampe und ein mobiles Navigationsgerät der Marke Tomtom nichts entwendet worden. Am späten Freitagmorgen wurde der Polizei zudem noch die Beschädigung eines Schaufenster eines Elektrogeschäftes in der Hauptstraße gemeldet. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet unter 06382 9110 um Hinweise.