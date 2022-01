Es blieb beim versuchten Diebstahl. Wohl aber nur, weil der Sicherheitsdienst die mutmaßliche Täterin entdeckt und angesprochen hat. Laut Polizeibericht wurde eine Unbekannte am Montag gegen 4 Uhr auf dem Gelände eines Neubaus in der Saarbrücker Straße beobachtet. Als der Sicherheitsdienst sie ansprach, flüchtete die Frau und blieb unerkannt. Auf der Flucht warf sie Diebesgut weg. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll die Frau bei zur Tatzeit mit einer Regenjacke bekleidet gewesen sein. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Zeugen, die gegen 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter Telefon 06381 9110.