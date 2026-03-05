Nächstes Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse Nord: Gewinnt die SG Hirsau gegen Hüffler/Wahnwegen, könnte sie einen Konkurrenten schon ein wenig abhängen.

Gewinnt der Spitzenreiter SG Hirsau am Sonntag (15 Uhr, Hartplatz Hinzweiler), hätte er bei einem mehr ausgetragenen Spiel dann elf Punkte Vorsprung auf die SG Hüffler/ Wahnwegen, welche aktuell den dritten Platz belegt. „Aber selbst dann ist nichts entschieden. Die ersten Vier haben alle noch die Chance. Wir haben in den ersten Wochen nach der Winterpause die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sieben als Gegner. Es kommen also noch genug schwere wie wichtige Spiele“, gibt Aaron Wildberger zu Protokoll, der die Hirsau-Truppe gemeinsam mit David Basile coacht.

Zu den angesprochenen „Top vier“ gehören neben der SG Hirsau (19 Spiele/49 Punkte) und eben der SG Hüffler/Wahnwegen (18/41) derzeit auch noch die SG Pfeffelbach/ Konken/EDO (19/46) sowie der SV Herschweiler-Pettersheim (17/37).

Serie von zwölf Siegen in Folge

Nach zuletzt zwölf Punktspielsiegen in Folge soll es im 13. Spiel nicht wieder ein Negativerlebnis geben. „Wir sind nach ein paar Problemen in der ersten Saisonhälfte jetzt mit einem breiteren Kader aus der Pause gekommen und wollen das jetzt auch durchziehen. Wir wollen aufsteigen, gerne als Meister. Wenn es sein muss, nehmen wir auch den Weg über die Relegation“, nimmt Wildberger bei der Zielsetzung kein Blatt mehr vor den Mund. Personell sieht er die Mannschaft vor den weiteren Wochen der Wahrheit gut aufgestellt. Mit Ausnahme von Jonas Weck und jüngst auch Lukas Weck, die beide länger fehlen werden, steht die Truppe weitestgehend komplett.

Keine so guten Erinnerungen hat man an das Hinspiel gegen die SG Hüffler/Wahnwegen von Ende August. Dort setzte es in einem wilden Ritt eine 4:7-Niederlage. „Damals fing das mit den Ausfällen an, wir waren dünn besetzt. Dort hatten wir auch extreme Nachteile im Tempo“, erinnert sich Wildberger. Vor dem Rückspiel sehe das nun aber besser aus. Wildberger erwartet „ein schweres Spiel“ gegen einen Kontrahenten, der „mit Kenny Metzger einen absoluten Ausnahmespieler für diese Klasse in seinen Reihen hat“. Ihn gelte es auszuschalten, „wobei das 90 Minuten gut gehen kann und er dir dann trotzdem einen einschenkt“. Am Sonntag aber „sehe ich uns leicht vorne und tippe auf einen 2:1-Heimsieg“, so Wildberger.

Personelle Sorgen bei Hüffler/Wahnwegen

Eine Serie wie die SG Hirsau kann die SG Hüffler/Wahnwegen derzeit nicht vorweisen. Nach einer Hinrunde, „die uns sehr gut gelungen ist“, gab es zum Jahresauftakt für die Truppe um Spielertrainer Viktor Luks zunächst eine 0:1-Niederlage bei der TSG Wolfstein-Roßbach II und vor Wochenfrist einen späten 1:0-Erfolg über die SG Föckelberg/Bosenbach. „Letztlich haben zur Winterpause wenige Spiele, in denen uns vielleicht auch etwas die Ernsthaftigkeit gefehlt hat, dafür gesorgt, dass uns ein paar Punkte fehlen. Dann hatten wir eine total erfolgreiche Vorbereitung, wurden bei der Niederlage in Wolfstein aber auf den Boden der Tatsache geholt. Da hat man dann gesehen, dass man immer hundert Prozent geben muss“, so Luks. Er hofft, „dass wir mit dem späten Erfolg gegen die ,Föbos’ und entsprechendem Selbstvertrauen nun ins Topspiel gehen.“

Personell allerdings plagen ihn einige Sorgen, „aber wir haben unseren Stamm von 14, 15 Mann. Das ist schon okay“. Allerdings fehlen Kevin Körbel und Dominik Reiland schon einige Zeit und wahrscheinlich auch noch länger verletzt, in Wolfstein hat sich Marvin Leyser eine Verletzung zugezogen, die ihn auch längerfristig zum Zuschauen zwingt. Und zu allem Überfluss fehlt am Sonntag auch noch Luca Schröer berufsbedingt. Ob Max Fauß wieder mitwirken kann, sei zudem fraglich.

Wohl kein „Gaumenschmaus“ auf dem Hartplatz

Keine guten Voraussetzungen also, wobei Luks meint, „dass eine Niederlage noch nicht das Ende aller Hoffnungen wäre, sondern viel mehr wichtig ist, in den nächsten Wochen konstant zu punkten. Da darf man insgesamt nicht viel liegen lassen“.

Auf dem Hartplatz in Hinzweiler „wird es wohl kein fußballerischer Gaumenschmaus“, so Luks, der eher, erwartet, „dass der Kampf, die Laufbereitschaft, dorthin zu gehen, wo es weh tut und der größere Wille entscheidend sein werden“. In der Hoffnung, dass die genannten Punkte das Pendel für sein Team ausschlagen lassen, tippt er wiederum auf „einen knappen 2:1-Sieg in der Fremde“.

Spiele im Überblick

Bezirksliga Westpfalz

VfB Waldmohr – VfR Kaiserslautern, SG Eppenbrunn – SV Nanz-Dietschweiler (beide So, 15), TSG Wolfstein-Roßbach – SV Battweiler (So, 15.15).

A-Klasse KUS-KL

SV Rodenbach II – SSC Landstuhl (Sa, 13.45), SG Haschbach/ Schellweiler/ Etschberg – FV Weilerbach, SG Bechhofen/ Lambsborn – TuS Schönenberg, SG Spesbach/Elschbach – TuS Hohenecken II, SV Kottweiler-Schwanden – SG Queidersbach/Harsberg, FV Kusel – TSG Burglichtenberg, SV Kohlbachtal – SV Miesau (alle Sa, 15), SG Oberarnbach/ Bann – SV Nanz-Dietschweiler II (So, 15.15), SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg – SG Oberarnbach/Bann (Mi, 19).

A-Klasse Bad Kreuznach

SV Medard – SG Soonwald (So, 15).

A-Klasse Birkenfeld

ASV Langweiler/Merzweiler – FC Brücken (So, 15).

B-Klasse KUS-KL Nord

TSG Wolfstein-Roßbach II – SV Herschweiler-Pettersheim, FV Kusel II – SG Föckelberg/Bosenbach (beide So, 13), TuS Bedesbach-Patersbach II – SV Einöllen (So, 14), SG Hirsau – SG Hüffler/Wahnwegen, VfB Reichenbach II – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg, SpVgg Welchweiler – SG Pfeffelbach/Konken/EDO, SV Ulmet – TuS Glan-Münchweiler, SG Mühlbach/Neunkirchen – SG US Soccer/ESP/Steinwenden (alle So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd

FV Weilerbach II – SC Vogelbach, VfB Waldmohr II – SV Brücken (beide So, 13), FV Ramstein II – SV Miesau II (So, 14), SG Krottelbach/Ohmbach – TuS Schönenberg, SV Kübelberg – FV Kindsbach II, SV Schopp – TuS Gries, SG Breitenbach/Dunzweiler – FSV Krickenbach, TuS Landstuhl – SV Mackenbach II (alle So, 15), SV Brücken – FV Ramstein II, FSV Krickenbach – SV Mackenbach II (beide Mi, 19).

B-Klasse Birkenfeld 1

FC Hennweiler – TV Grumbach, TuS Breitenthal/Oberhosenbach – SG Perlbachtal (beide So, 15)

C-Klasse KUS-KL Nord

SG Hirsau II – SG Schrollbach/Hauptstuhl, SpVgg Welchweiler II – SG Pfeffelbach/Konken/EDO II (beide So, 13.15), SV Hefersweiler – TuS Glan-Münchweiler II, SV Kaulbach-Kreimbach – SG US Soccer/ESP II (beide So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd

SG Bechhofen/Lambsborn II – SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II, SV Kottweiler-Schwanden II – SG Queidersbach/Harsberg II, SG Oberarnbach/Bann II – SV Nanz-Dietschweiler III (alle So, 13.15), SV Rodenbach III – SSC Landstuhl II (So, 15).

C-Klasse Bad Kreuznach 2

SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg – FC Ebernburg II (So, 15).

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach II – SV Göttschied II, TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – SG Perlbachtal II (beide So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 3

Langweiler/Merzw. II – Brücken II (So, 13).