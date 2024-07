Das Damenteam der SG Brücken/Waldmohr/Schönenberg siegte am Sonntag in seinem letzten Heimspiel der aktuellen A-Klasse-Saison gegen den TC Massweiler mit 5:1. Die SG ist damit auf dem besten Weg, das Saisonziel Vizemeisterschaft zu erreichen.

Beide Mannschaft lagen vor der Begegnung mit jeweils 7:3 Punkten auf dem zweiten Platz. Für die SG gewannen Aline Geyer mit 6:4 und 6:2, Sarah Maurer mit 6:1 und 6:1 sowie Julie-Janna Geyer mit 6:0 und 6:0. Lediglich Jasmin Stiller musste sich mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

In den Doppeln ließ die SG nichts anbrennen und siegte jeweils glatt in zwei Sätzen. Aline Christoffel/Sarah Maurer gewannen 6:2, 6:2 und Jasmin Stiller/Julie-Janna Geyer mit 6:4, 6:2. Mit dem Sieg hat die SG den Sprung an die Tabellenspitze geschafft, was jedoch nicht lange von Dauer sein wird. Meisterschaftsfavorit TC Caesarpark Kaiserslautern hat noch eine Begegnung mehr zu bestreiten und wird wohl diese Aufgabe lösen. Gewinnt die SG ihr Nachholspiel gegen Landstuhl, so ist ihr der zweiten Platz gewiss.

3:3 gegen Favorit TC Caesarpark Kaiserslautern

Die SG war mit einer 2:4-Auswärtsniederlage gegen Miesenbach in die Saison gestartet. „Wir waren nicht in Bestbesetzung angetreten“, sagte Mannschaftsführerin Julie-Janna Geyer. Doch danach lief es bestens für die SG. Gegen den Titelfavoriten TC Caesarpark Kaiserslautern erkämpfte sie sich ein 3:3-Unentschieden, „was für uns ein großer Erfolg war“, betonte Julie-Janna Geyer.

Es folgten danach ausschließlich Siege. Für die SG Brücken/Waldmohr/Schönenberg könnte die eventuelle Vizemeisterschaft noch für den Aufstieg in die Pfalzliga reichen: „Es kommt darauf an, wie die Spielrunde in den höheren Ligen endet“, sagte die Mannschaftsführerin.

Seit mehr als zehn Jahren zusammen

Die Mannschaft mit den vier Spielerinnen, die am Sonntag den 5:1-Erfolg feierten, ist seit mehr als zehn Jahren zusammen. Es handelt sich ausschließlich um Spielerinnen des ASC Bunker Boys Brücken. In der Pfalzliga war das Quartett noch nie vertreten.

„Sollten wir in die Pfalzliga aufsteigen können, dann ist das zwar mit längeren Fahrten zu den Auswärtsspielen verbunden, denn es geht dann auch in die Vorderpfalz. Trotzdem würden wir auf den Aufstieg nicht verzichten“, erklärte Julie-Janna Geyer.