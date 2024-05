Ein kurzes Schläfchen am Steuer eines Leichtkraftkrads hat bei einem Motorradfahrer in der Nacht zum Samstag zu schweren Verletzungen geführt. Der 17-Jährige war gemeinsam mit seiner Freundin auf der K40 zwischen Lauterecken und Cronenberg unterwegs, so die Polizei. Auf gerader Strecke verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Zweirad. Ein Sekundenschlaf überfiel den jungen Mann, sodass das Leichtkraftrad stark ins Wanken kam. Glücklicherweise konnte der Motorradfahrer die Kontrolle zurückerlangen – noch bevor das Leichtkraftrad mit einer Schutzplanke kollidierte. Dabei blieb er jedoch mit seinem Fuß an der Fahrbahnbegrenzung hängen und zog sich ein Bruch des Sprunggelenks zu. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Seine Begleitung blieb unverletzt. Auch ein Sachschaden entstand nicht.