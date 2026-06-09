Die DLRG Kusel hat bei den Landes-Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungsschwimmen abgeräumt. Dabei gab es gleich sechs Mal Gold.

Was für ein Auftritt der Kusel KiXXX bei den Landesmeisterschaften in Trier! Im Einzelwettkampf wurde Nathaniel Willhelm Landesmeister in der Altersklasse 10 männlich. Emma Pretz siegte in der AK 17/18 weiblich. In die Top Ten ihrer Altersklasse schwammen Jakob Morawietz (4. AK 10 männlich), Linea Gerdelmann (4. AK 10 weiblich), Hannah Didas (4. AK 17/18), Elice Willhelm (5. AK 10 w), Julie Klein (5. AK 10 m), Jan Morawietz (6. AK 13/14 m), Hanna Hinkelmann (6. AK 17/18 w), Emely Kolter (7. AK 10 w), Tedi Petrov (7. AK 17/18 w), Alina Trautmann (8. AK 17/18 m), Charlotte Kaiser (9. AK 10 w) und Vanessa Schultz (8. AK offen weiblich).

Und die Rettungsschwimmerinnen aus Kusel sicherten sich zahlreiche weitere gute Platzierungen. AK 10 weiblich: 11. Leni Schnitzer, AK 15/16 weiblich: 17. Marie Schneider, AK 15/16 männlich: 12. Mika Hinkelmann, 18. Lennox Frank.

Überzeugender Mannschaftskampf

Der Mannschaftswettkampf verlief ebenfalls überzeugend. Die „Mini ChiXXXies“ (AK 10 weiblich/Charlotte Kaiser, Elice Wilhelm, Eline Krick, Emely Kolter, Leni Schnitzer) gewannen die Goldmedaille. In Altersklasse 10 männlich erreichten die „Mini Boyzzz“ (Aaron Ihßen, Jakob Morawietz, Jannis Nentwich, Linus Veit, Nathaniel Wilhelm) ebenfalls den ersten Platz. In Altersklasse 11/12 weiblich gewannen die „Junior ChiXXXies“ (Elsa Etchell, Julie Klein, Lana von Blohn, Linea Gerdelmann, Marie Winter) Gold. In Altersklasse 11/12 männlich belegten die „Junior Boyyyz“ (Bennet Ihßen, Fin Baumhardt, Frido Gretzschel, Jakob Veit, Luca Geyer) den achten Rang.

Die „Kusel Boyyyz“ (AK 13/14 männlich/Jan Morawietz, Clara Hanz, Sophia Wundsam, Tim Baumhardt, Andreas Schwindt) holten die Silbermedaille.

Nächstes Ziel deutsche Meisterschaft

Die „Port Elizabeth 26 ChiXXXies“ (Altersklasse 17/18 weiblich/Elli Gretzschel, Hannah Didas, Emma Pretz, Hanna Hinkelmann, Tedi Petrov) wurden Landesmeisterinnen. Die „Kusel Boyyyz“ (AK 15/16 m / Philip Krebs, Mika Hinkelmann, Gustav Gretzschel, Lennox Frank, Joshua Schnitzer) erreichten den sechsten Rang. Neunte in der offenen Altersklasse weiblich wurden die „Kusel ChiXXX“ (Vanessa Schultz, Lea Lißmann, Julia Bott, Chiara Franz, Michelle Schäfer).

Julia Bott, Andreas Kauf und Lea Lißmann waren als Betreuer im Einsatz.

Die jeweils Erstplatzierten (außer in der Altersklasse 10) qualifizieren sich direkt für die 53. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen vom 6. bis 8. November in München.