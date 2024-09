Nach einem sehr warmen Wochenbeginn kühlt’s zum Mittwoch hin etwas ab. Doch die hohe Luftfeuchtigkeit bleibt – und sorgt für erhöhtes Gewitterrisiko in den nächsten Tagen.

Das skandinavische Hoch verliert seinen Einfluss auf unser Wettergeschehen. So kann eine Tiefdruckrinne von den Britischen Inseln bis nach Mitteleuropa ausscheren und für etwas mehr Labilität in der Atmosphäre sorgen. Nach Wochenmitte verbleibt unsere Region am Rande einer umfangreichen Hochdruckzone, die von den Azoren über die Britischen Inseln und Skandinavien bis nach Russland reicht. Von Südwesten übernimmt in der Folgezeit aber zunehmend ein Tief mit Regengüssen und Gewittern die Regie.

Vorhersage

Montag: Mit Sonneneinstrahlung entwickeln sich tagsüber Quellwolken. Diese können auch mal mächtiger und dunkler werden und lokale Regengüsse oder Gewitter produzieren. Dazu wird es sehr warm und schwül.

Dienstag: Heute halten sich zunächst Wolken, dann scheint zeitweise die Sonne. Es wird erneut hochsommerlich warm und schwül. Ab dem Abend brauen sich vom Elsass und Lothringen her mächtige Wolkenmassen zusammen die sich später in Form teils kräftiger gewittriger Regenfälle entladen und Abkühlung im Gepäck haben. Achtung, es kann stellenweise zu großen Niederschlagsmengen kommen!

Mittwoch: Nach abziehenden Schauern und Restwolken scheint wieder gelegentlich die Sonne und es sollte bis auf wenige Ausnahmen trocken bleiben. Die Temperaturen gehen zurück und werden im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich erträglicher.

Donnerstag: Bereits ab den Frühstunden kann es zu neuen Regenfällen oder Schauern, sowie einzelnen Gewittern kommen. Die Wolken dominieren und lassen eher selten Sonnenschein durch. Die Temperaturen bleiben daher gedämpft, aber die Luft wird bei schwachen Windverhältnissen als feucht und schwül empfunden.

Weiterer Trend

Am Freitag halten sich bei spätsommerlichen Temperaturen Wolkenfelder, durch welche die Sonne zum Teil milchig durchscheinen kann.

Am Samstag und Sonntag wird es durchwachsen mit Regenfällen, Schauern und Gewittern sowie einigen Zwischenaufheiterungen. Die Luft kühlt am Sonntag ab.