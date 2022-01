Das Land fördert auch 2022 die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen im Kreis mit 122.000 Euro. Das teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Kusch mit. Die vier Vollzeitstellen, an deren Finanzierung sich auch der Kreis beteiligt, entfallen auf die Realschulen plus in Kusel, Altenglan und Lauterecken-Wolfstein, die Orientierungsstufe des Siebenpfeiffer-Gymnasiums, die IGS Schönenberg-Kübelberg und die Schwerpunktschule Jakob-Muth in Kusel. Außerdem wird die Berufsbildende Schule in Kusel vom Land mit weiteren 30.600 Euro gefördert. An folgenden Grundschulen teilen sich der Kreis und die Verbandsgemeinden die Kosten für die Sozialarbeit: Wolfstein, Lauterecken, Rammelsbach, St. Julian, Nußbach, Schönenberg, Brücken, Kusel, Ulmet, Jettenbach und Waldmohr.