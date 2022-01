Unbekannte haben sich Zutritt zu einem Grundstück verschafft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden erst am Mittwoch bekannt, dass die Vorhängeschlösser von zwei Schranken in der Straße „Auf Krämel“ aufgebrochen wurden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen, welchen in den letzten vier Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.