Mit vier Gold- und drei Silbermedaillen ist die Schützengilde Hinzweiler-Königsberg vom Bowhunter Finale in Bad Kreuznach zurückgekehrt.

130 Bogenschützen war beim Bogensportclub Bad Kreuznach 1981 zu Gast. Die Wetterbedingungen waren gut. Am Samstag galt es, zweimal 14 Ziele auf dem Parcours anzupeilen. Am Sonntag wurden einmal 14 Ziele ins Visier genommen und dann stand das Finale der besten Acht an.

Der Parcours führte durch den Wald und über Wiesen. 14 lebensgroße Tiere wie Wolf, Hirsch, Ente, Dachs, Bison, Elch waren im Gelände verteilt. Die Schwierigkeit war es, die Ziele aus unterschiedlichen Entfernungen und Höhen zu treffen.

DM im Oktober

Die Disziplinen werden je nach Alter, Geschlecht und Bogenklasse eingeteilt. Acht Schützen aus Hinzweiler nahmen teil. Die Silbermedaille erkämpften Sarah Klein und Ida Trautmann bei den Junioren sowie Jugendtrainer Fischer Stefan. Mit Gold kehrten Anna Kolter, Jochen Lanius, Til Julian Horbach und Saliha Katharina Horbach zurück. Letztere gewann im Finale gegen Ida Trautmann. Das erste Mal dabei waren Til Horbach, Saliha Horbach, Anna Kolter, Ida Trautmann und Jochen Lanius.

Von 4. bis 6. Oktober steht die deutsche Meisterschaft in Dienstweiler an. Auch da werden wieder 500 Bogenschützen zu Gast sein, und die Schützen aus Hinzweiler werden mit einem Kader von acht Leuten am Start sein.