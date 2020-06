Gut zwei Jahre nach dem Brand der Pro-Seniore-Residenz in Lauterecken sind am Montagvormittag die ersten damals evakuierten Bewohner wieder in ihre ehemalige Unterkunft eingezogen. „Wir kehren langsam zurück zur Normalität“, sagte Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller. Alle , die ankommen – am Montag sind es 23 – müssen zunächst für 14 Tage auf einer eigens dafür eingerichteten Pandemiestation in Quarantäne, bevor die nächsten Bewohner aufgenommen werden können. Damit erfülle man die gesetzlich vorgegebenen Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sagte Müller. Die 23 Bewohner, die am Montag zurückkehrten, waren bislang in einem Pro-Seniore-Haus in Bad Kreuznach untergebracht. Auch die Mitarbeiter kehrten wieder nach Lauterecken zurück.

Langwierige Sanierungsarbeiten

Am 7. Juni 2018 war in dem Lauterecker Seniorenheim im Dachgeschoss ein Brand ausgebrochen. Das Haus musste evakuiert werden, alle Bewohner und Mitarbeiter blieben unbeschadet. Ein Wiedereröffnungstermin zum Sommer 2019 konnte nicht gehalten werden, weil sich die Sanierungsarbeiten aufwändiger gestalteten als zunächst angenommen. Starke Regenfälle hatten nach den Löscharbeiten das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, so dass es völlig entkernt und neu aufgebaut werden musste