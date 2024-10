Die zweite Seniorenmesse des Landkreises Kusel am Samstag in der Aula der Realschule plus in Wolfstein besuchten nach der Einschätzung des Seniorenbeauftragten Ulrich Urschel rund 500 Leute. Damit hat der Besucherandrang im Vergleich zur ersten Messe etwas abgenommen. Diese fand in Altenglan statt, laut Urschel besuchten sie 600 bis 700 Menschen. Im Großen und Ganzen zeigt sich der Seniorenbeauftragte aber zufrieden: „Die Aussteller sowie die Besucher gaben mir durchweg eine positive Rückmeldung.“ Im kommenden Jahr wandert die Messe laut Urschel voraussichtlich ins Obere Glantal.