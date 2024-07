Ein Autofahrer hat auf einem Parkplatz eine Seniorin angefahren und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei parkte am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein Fahrer mit seinem Wagen vom Behindertenparkplatz vor der Drogerie Rossmann in der Saarbrücker Straße rückwärts aus. Dabei übersah er offenbar eine 72-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Dame leicht verletzt wurde. Nachdem sie den Fahrer angesprochen hatte, setzte dieser seine Fahrt unvermittelt fort. Er hatte zuvor weder seine Personalien angegeben noch sich nach dem Zustand der Frau erkundigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein rotbraunes Modell gehandelt haben. Die Polizei Lauterecken bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen: 06382 9110.