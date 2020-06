Bei einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag in der Amselstraße in Lauterecken haben Polizeibeamte einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Nachdem sie bemerkt hatten, dass der 34-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, fiel den Beamten auf, dass der Mann offenbar berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Das gab er dann auch gegenüber den Kontrolleuren zu. Zu Beweiszwecken wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.