Ein 53-jähriger Mann hat am Montagnachmittag gegenüber Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken eingestanden, dass er ohne Fahrerlaubnis auf einem Motorroller unterwegs war. Nach Angaben der Polizei sollte der Rollerfahrer am Samstagmittag in der Glantalstraße kontrolliert werden. Er sei jedoch über die Kirrweiler Straße in die Straße Am Eck geflüchtet und dort schließlich in einen Pfad eingebogen, auf den ihm der Streifenwagen nicht habe folgen können. Die Polizei konnte über das Kennzeichen sowie die Beschreibung der Streifenbesatzung hinsichtlich Figur und Bekleidung des Mannes, den Tatverdächtigen eindeutig ermitteln.