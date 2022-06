Am Montag, 27. Juni, kontrollierten Polizisten gegen 15.30 Uhr einen Kleinkraftrad-Fahrer. Zuvor hatten sie bereits festgestellt, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle konnte der 16-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stellten die Beamten fest, dass am Roller ein Stecker der elektronischen Drossel gezogen worden war, sodass das Gefährt eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, wie die Polizei weiter mitteilt.