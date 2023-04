Mit Regencape und Regenschirm starteten am Samstag um 11 Uhr die ersten Ausflügler in die Draisinensaison. Der Kuseler Milan Telling hatte die Fahrt von Altenglan nach Lauterecken zum Geburtstag geschenkt bekommen und nahm seine Tochter Jasmin und deren Großmutter Steffi mit. Lange hatte er am Vormittag abgewartet, ob sich das Wetter noch bessert. Schließlich nahm er die Regenfahrt in Kauf. Laut Philipp Schultheiß von der Kreisverwaltung hat es für das vergangene Wochenende 20 Buchungen gegeben. Drei Fahrten wurden abgesagt. Die Kunden nahmen den „Schlechtwetterservice“ in Anspruch. Dieser Service ermöglicht es, spätestens drei Tage vor der gebuchten Draisinenfahrt einen anderen Termin zu vereinbaren. Für die komplette Saison habe es schon 2700 Buchungen gegeben. Da es immer häufiger spontane Ausflüge gebe, rechnet Schultheiß mit mehr als 5000 Buchungen.