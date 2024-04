Acht Theatergruppen von Regel- und Förderschulen sowie Kindergärten beteiligten sich bei der Jubiläumsauflage des Theaterfestivals an der Lauterecker Janusz-Korczak-Schule. Die Schule richtete am Mittwochvormittag die Veranstaltung zum bereits 20. Mal aus – und wie gewohnt zeigte sich das Publikum begeistert. Die kleinen Theaterstücke orientierten sich teilweise an bekannten Vorbildern, mit dabei waren die „Greatest Show“, der „Grüffelo“ , „Die Eule findet den Beat“, die „Dinobande“ und „Der verhexte Märchenkessel“. Durchs Programm führte Festival-Initiator Jürgen Degen. Im Laufe der zurückliegenden beiden Jahrzehnte war das Festival zeitweise wegen der Vielzahl an Theaterdarbietungen auf zwei Tage ausgedehnt worden. Diesmal gestalteten den unterhaltsamen Vormittag – neben zwei Theatergruppen der Gastgeberschule – die Grundschule Wolfstein, der protestantische Kindergarten Lauterecken, der Ulmeter Kindergarten, die Peter-Schule Idar-Oberstein, die Grundschule Ulmet und die Heilpädagogischen Einrichtungen (HPE) Meisenheim.