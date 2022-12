KUSEL-ALTENGLAN. Vorweihnachtliche Bescherung: Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan kann, wie erhofft, Kindertagesstätten mit raumlufttechnischen Anlagen ausstatten. Geräte sind verfügbar – und sogar günstiger als erhofft.

Auf solch ein Szenario habe er ja gar nicht zu hoffen gewagt, kommentierte Bürgermeister Stefan Spitzer die Ergebnisse der Ausschreibung. Nicht nur, dass jeweils vier Bieter Lieferung und Installation solcher Raumluftanlagen angeboten hätten. Die Preise lägen auch unterhalb dessen, was gemäß der ursprünglichen Kostenberechnung zu erwarten gewesen sei.

35 solcher Lüftungsanlagen werden in sechs Kitas im Verbandsgemeinde-Gebiet. Die Anzahl pro Kita schwankt zwischen einer (in Konken) und deren 14 in Theisbergstegen-Godelhausen. Auch in Ulmet (sieben), Pfeffelbach (fünf), Dennweiler-Frohnbach und Neunkirchen (jeweils vier) werden stationäre Frischluft-Lieferanten installiert.

Am Beispiel Godelhausen zeigt sich, dass die Kosten merklich unter den Erwartungen liegen. Dort kosten gemäß des günstigsten Angebots die 14 Anlagen zusammen rund 310.000 Euro. Bei der Vorab-Berechnung war man von 406.000 Euro ausgegangen.