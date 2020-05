Die Rathäuser der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sind ab dem kommenden Montag wieder zugänglich. Das hat Bürgermeister Andreas Müller mitgeteilt. Um den Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung zu tragen, seien jedoch einige Rahmenbedingungen zu beachten. Zum Beispiel sei es notwendig, einen „kontrollierten Einlass“ zu gewährleisten.

Das soll nach Angaben der Verwaltung geschehen, indem sich Besucher an der Eingangstür klingeln und dann einem Mitarbeiter in Empfang genommen werden. Der Mitarbeiter nimmt das Anliegen auf und informiert den zuständigen Sachbearbeiter. Nachdem sich der Besucher die Hände desinfiziert hat, kann er bis zur Ankunft des Sachbearbeiters im Eingangsbereich warten, wo entsprechend Stühle aufgestellt wurden. Der Besucher wird dann vom Sachbearbeiter abgeholt und später auch wieder an die Ausgangstür des Rathauses geleitet.

Des Weiteren sei der Zutritt zum Verwaltungsgebäude nur noch mit Mund-und Nasenschutz sowie nach vorheriger Desinfektion der Hände gestattet. Eine vorherige Terminvereinbarung sei zudem „sehr zu empfehlen“.

Der Besuch der Bürgerbüros ist hingegen nur mit vorheriger Terminabsprache möglich. Geschehen kann dies per Mail an buergerbuero@vg-lw.de oder unter der Telefonnummer 06382 7910. Wie die Verwaltung weiter informiert, ist das Bürgerbüro in Wolfstein aber noch bis einschließlich Dienstag, 2. Juni, geschlossen. Eine Mitarbeiterliste mit den jeweiligen Aufgabengebieten und Kontaktdaten gibt es auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-lw.de einzusehen.