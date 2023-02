Marijan Griebel aus Hahnweiler und Mitglied des MSC Potzberg, greift in der neuen Saison wieder nach dem deutschen Meistertitel. Als Beifahrer bleibt ihm der Maikammerer Tobias Braun erhalten. Doch Team und Auto sind neu.

Marijan Griebel hatte noch im Dezember davon gesprochen, dass die Sponsorensuche für ein neues Cockpit weitergehe. Jetzt die Entscheidung: Für Pole Promotion werden Griebel/Braun im neu entwickelten Skoda Fabia RS Rally 2 auf Titeljagd gehen. Der tschechische Automobilhersteller, der seit 1991 zum Volkswagen-Konzern gehört, hat mit dem Fabia RS Rallye 2 ein neues Rallye-Auto entwickelt. Die Rallye-Sparte von Pole Promotion aus Bückeburg, eine Agentur, die im Motorsportmanagement tätig ist, wurde vor drei Jahren gegründet. Das Unternehmen möchte an die erzielten Erfolge 2022 anknüpfen und mit dem neuen Skoda Fabia RS Rallye 2 in der höchsten Liga des deutschen Rallye-Sports auf Titeljagd gehen.

„Ich habe das Rallye-Team Pole Promotion vergangene Saison genau beobachtet. Schließlich waren wir Konkurrenten. Ich war von der Performance, den Ergebnissen und dem gesamten Auftritt begeistert“, sagt Griebel. „Ich freue mich riesig, jetzt Teil des Teams zu sein und mit dem neuen Auto bei der deutschen Rallye-Meisterschaft an den Start zu gehen“, ergänzt der 33-jährige Polizeioberkommissar. Für den zweimaligen deutschen Rallye-Meister ist klar: „Wir wollen als Team den Titel holen.“ Seine bisherigen beiden Titel (2018, 2021) hat der Rallye-Pilot mit Alexander Rath aus Trier auf dem Beifahrersitz zunächst im Peugeot 208 T16 R 5 und dann im Citroen C 3 Rally 2 eingefahren.

Fünf Rallyes stehen schon fest – Auch in der Nähe

Auch Dennis Rostek, selbst erfolgreicher Rallye-Pilot und Chef der Agentur Pole-Promotion freut sich auf die neue Saison. „Ich danke Skoda Auto Deutschland, die uns beim Wechsel von Volkswagen zu Skoda unterstützt und begleitet haben“. Pole Promotion ist das erste Kundenteam in Deutschland, das den neuen Skoda Fabia im Einsatz hat. „Mit Marijan Griebel haben wir einen der besten deutschen Rallye-Fahrer im Aufgebot“, fügt er an. Die vergangene Saison, in der Griebel und Braun nur um einen Punkt an der deutschen Rallye-Meisterschaft vorbeifuhren, ist abgehakt. Das betonen beide Fahrer.

Mit dem Umstieg auf das neue Auto und in ein neues Team endet Griebels dreijährige Mitgliedschaft im französischen Saintolec-Team am Steuer des Citroen C 3 Rally 2. Vergangenes Jahr wurde das Team Philip Geipel/Katrin Becker-Brugger (Plauen/Schlitz) im Skoda Fabia Rallye 2 EVO Deutscher Rallye-Meister. Der Startschuss in die diesjährige Saison fällt Ende März mit der Rallye Erzgebirge mit Start und Ziel in Stollberg.

Geplant waren sechs Veranstaltungen, wobei kürzlich durch den Rückzug des Automobil-Club von Deutschland (AvD) die Sachsen-Rallye aus dem Kalender gestrichen wurde. Aktuell laufen Gespräche zu einer Ersatzveranstaltung.

Termine deutsche Rallye-Meisterschaft

31. März/1. April: ADAC Rallye Erzgebirge

5./6. Mai: ADAC Actronics Rallye Sulingen

9./10. Juni: Rallye ADAC Mittelrhein

18./19. August: ADAC Saarland-Pfalz Rallye

29./30. September 2023: ADAC Rallye Stemweder Berg