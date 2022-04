Betrüger verschicken derzeit offenbar vermehrt sogenannte vorgerichtliche Mahnschreiben an Bürger im Nordkreis. Wie die Polizei in Lauterecken mitteilte, beruft sich der Absender auf ein mutmaßliches Lotto-Abonnement, welches die Betroffenen angeblich abgeschlossen hätten. Gefordert werden eine Zahlung von 289,50 Euro sowie das Ausfüllen eines Dokuments, mit dem der bestehende Vertrag gekündigt werden könne. Das Schreiben beinhaltet laut Polizei auch die Bestätigung, dass die Geldforderung per Lastschrift auf dem angegebenen Konto eingezogen werden dürfe. Die Polizei rät, das Schreiben nicht auszufüllen und sich im Zweifel an die Beamten in Lauterecken zu wenden unter Telefon 06382 9110.