Die Polizei sucht nach einem älteren Mann in einem grauen Mercedes. Er soll am Sonntag gegen 12.30 Uhr die Straße „Auf Krämel“ herabgefahren sein. Ihm kam ein 67-jähriger Mann in seinem Kleinwagen entgegen. Weil auf der linken Fahrbahnseite mehrere Fahrzeuge hintereinander parkten, war nur eine Hälfte der Straße befahrbar. Der 67-Jährige lenkte bei Sichtkontakt mit dem entgegenkommenden Auto schreckhaft nach rechts und stieß gegen eine Mauer. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. „Der Unfallbeteiligte im grauen Mercedes bemerkte möglicherweise den Zusammenstoß an der Mauer nicht und fuhr weiter in Richtung Stadtmitte“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.