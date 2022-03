Bei einem Wendemanöver ist es am Freitagvormittag zu einer Kollision gekommen. Eine Zeugin hatte beobachtete, wie gegen 12 Uhr ein blaues Fahrzeug in der Hauptstraße wendete und danach weitergefahren sei. Kurze Zeit später stellte die Frau einen Schaden am hinteren Kotflügel ihres Autos fest. Die Polizei entdeckte blaue Lackanhaftungen.