Das hat es in dieser Form bislang noch nicht gegeben: eine länderübergreifende Kontrolle von Wohnwagen und Wohnmobilen. Kontrollstelle auf deutscher Seite am Samstag: der Rasthof Waldmohr an der Autobahn 6 Richtung Frankreich. Und nicht jeder Kontrollierte durfte umgehend weiterfahren.

Samstag, 13 Uhr, Autobahnrasthof Waldmohr an der A6: Ungezählte Polizeiwagen, Motorräder und Beamte in Uniform. Rot-weiße Leitkegel kennzeichnen zwei Kontrollspuren für auserwählte